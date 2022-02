WRC, Rali da Suécia: segundo round, agora na neve e gelo | AutoSport

O WRC está de regresso com o Rali da Suécia, segunda prova do Mundial de Ralis de 2022, naquela que vai ser uma prova verdadeira invernal, já que o que não falta é neve e gelo. As paisagens ao redor de Umea, uma cidade a 700 Km a norte de Estocolmo, para onde se deslocou este ano o WRC, de modo a garantir a existência de neve, estão totalmente cobertas de neve.

Dezassete troços estão no programa de sexta-feira a domingo, com um total de 264,81 quilómetros a percorrer.

As duas passagens no troço de Örträsk foram canceladas devido à migração das renas. Espera-se a participação de 48 equipas, incluindo 10 Rally1 híbridos 1 e 29 Rally2 da categoria WRC2.

A M-Sport chega à Suécia com três Ford Puma Rally1 nas mãos de Craig Breen, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux. Para a Toyota, Kalle Rovanperä, líder do campeonato de pilotos, será o responsável pela abertura da estrada no primeiro dia e será acompanhado por Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e Esapekka Lappi, que está de volta ao WRC em part-time (terceiro Yaris Rally1 partilhado com Ogier).

Não há mudanças na Hyundai, onde o mesmo trio de Monte Carlo estará presente com Thierry Neuville, Ott Tänak e Oliver Solberg. Lorenzo Bertelli (Ford Puma Rally1) esteve previsto no evento nas cancelou a sua ida à Suécia por razões profissionais.

Com a ausência do vencedor de Monte Carlo e do segundo classificado, Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, será Kalle Rovanpera a abrir a estrada, pois apesar de ter ficado em quarto atrás de Craig Breen, somou mais pontos devido à Power Stage, pelo que vai abrir a estrada, o que vai ser complicado devido à muita neve acumulada em todos os troços do primeiro dia, em muitas zonas.

Será um desafio muito interessante, e se tivermos que apontar favoritos, apontamos para Elfyn Evans, que pode beneficiar da sua ordem na estrada no primeiro dia, e também Ott Tanak, sendo que neste caso, depende se o carro estará competitivo o suficiente. Do lado da Ford, Craig Breen costuma andar bem na Suécia, vamos ver como se sai sendo segundo na estrada, na sexta-feira.

Muita neve e gelo

Nunca o WRC viajou tão para norte na Suécia. Assim, embora as estradas cobertas de neve e gelo perto da cidade anfitriã Umeå sejam conhecidas dos concorrentes ao campeonato nacional, tudo é novo para a atual geração de pilotos do WRC.

A cidade situa-se a quase 700 km da costa leste da capital Estocolmo, e as estradas ultra-rápidas das florestas estão congeladas, bem mais do que as da anterior ‘casa’ do evento, em Värmland.

Após a cerimónia de início da noite de quinta-feira em Umeå, sexta-feira há dupla passagem por três troços, Kroksjö (14,98km), Kamsjön (27,81km e finalmente Sävar (17,28km), cuja segunda passagem será feita à noite.

O dia encerra-se com Umeå Sprint (5,53km).

No sábado, Brattby (10,49km) e Långed (19,49km), a oeste da cidade, mas Örträsk, que deveria ter dividido os dois troços, foi retirado do programa para proteger os movimentos das renas.

A etapa termina com Umeå (11,17km), uma versão mais longa do etapa da noite anterior.

Quatro troços a noroeste de Umeå formam o dia final de domingo. Vindeln (14,19km) e Sarsjöliden (14,23km) são disputados duas vezes, este último como Power Stage. Os 17 troços cobrem 264,81km, num percurso total de 1223,22 km.

Horário

Dia 1, sexta-feira, 25 de fevereiro

07:42 SS1 Kroksjo 1 14.98 km

08:55 SS2 Kamsjon 1 27.81 km

10:31 SS3 Savar 1 17.28 km

13:45 SS4 Kroksjo 2 14.98 km

14:58 SS5 Kamsjon 2 27.81 km

16:34 SS6 Savar 2 17.28 km

17:38 SS7 Umea Sprint 5.53 km

Dia 2, sábado, 26 de fevereiro

07:57 SS8 Brattby 10.49 km

09:54 SS10 Langed 1 19.49 km

11:08 SS11 Umea 1 11.17 km

13:20 Flexi Service D – Umea (30 min)

14:27 SS12 Brattby 2 10.49 km

16:24 SS14 Langed 2 19.49 km

17:38 SS15 Umea 2 11.17 km

Dia 3, Domingo, 27 de fevereiro

06:00 SS16 Vindeln 1 14.19 km

07:08 SS17 Sarsjoliden 1 14.23 km

08:37 SS18 Vindeln 2 14.19 km

11:18 SS19 Sarsjoliden 2 14.23 km

NOTA: Hora de Portugal continental