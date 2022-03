WRC, Rali da Suécia: Recorde mantém-se | AutoSport

Pensava-se que o recorde da média horária num rali podia cair no Rali da Suécia, mas isso não sucedeu, longe disso. O recorde de Kris Meeke no Rali da Finlândia de 2016, de 126.62 km/h com o seu Citroen DS3 WRC, mantém-se o mais alto de sempre numa prova do WRC, sendo que este rali redundou numa média de 121.147 km/h, apenas a 22ª mais alta de sempre. Até a prova do Ártico, no ano passado, teve uma média mais alta, 121,66 Km/h, bem como o Rali da Suécia de 2020, com uma média de 124.28 Km/h. Os WRC 2017-2021, são claramente mais rápidos em provas destas. Vamos ver na Finlândia. Claro que depende sempre do percurso.