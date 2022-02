WRC, Rali da Suécia: recorde de Kris Meeke de 2016, pode cair… | AutoSport

O recorde resultante do triunfo de Kris Meeke no Rali da Finlândia de 2016, quando estabeleceu uma média horária de 126.62 km/h com o seu Citroen DS3 WRC, pode cair este fim de semana no Rali da Suécia.

Quem o diz são os pilotos do WRC que antecipam essa possibilidade, já depois de terem feito os reconhecimentos.

O Rali da Suécia passou para Umea, cerca de 700 km mais a norte do que o anterior quartel general em Karlstad, e pelos vistos não vai faltar neve…nem retas. Foi o que mais se ouviu por parte dos pilotos do WRC, que como se sabe, não gostam de retas: “deve ser o rali mais rápido de sempre”, disseram Ott Tanak e Craig Breen, nas conferências de imprensa pré-evento.

Thierry Neuville acrescenta: “podem revelar-se menos interessantes. Há bons troços, mas alguns não estão ao nível do WRC. Se for rápido não é um problema, mas se forem quase só retas não há interesse”. Este percurso não é em nada comparável ao Rali do Ártico do ano passado. Do mal o menos: há muita neve, os bancos de neve são altos, mas a camada de gelo é fina, o que vai causar problemas com os pneus.