WRC: Rali da Suécia pode estar em risco

O WRC pode estar prestes a enfrentar um problema complicado de resolver, e o Rali da Suécia pode estar em risco. Segundo o jornal local Folkbladet, o acordo entre os organizadores do rali e as Sami Villages expirou e os organizadores podem ficar impedidos por lei de usar troços na zona protegida…

Os Sami são um dos povos indígenas do mundo e uma das minorias nacionais oficiais da Suécia e isto significa que os Sami têm direitos especiais, e a legislação sueca protege a sua cultura, tradições e línguas.

E pelos vistos os Sami de Rans já informaram os organizadores durante o verão passado que se opõem à realização do rali nas zonas de pastagem de renas em 2025.

Até aqui tem havido acordos, mas como referimos, o acordo já expirou e não é certo que, desta vez, seja possível chegar a um consenso, segundo revelou o Rallyjournal. Tudo isto porque os Sami acederem inicialmente como um período experimental, mas pelos vistos não estão contentes com o que sucedeu, e dizem que a prova não foi planeada nem executada segundo as suas expectativas e que por isso não quer que o evento se realize nas suas terras de pastagem em 2025. Ao que parece, 14 dos 18 troços atravessam zonas que as aldeias Sami se opõem. O Folkbladet pediu à organização do rali um comentário sobre o assunto e a resposta citada pelo Rallyjournal foi: “Não tenho comentários a fazer neste momento, uma vez que a consulta está em curso e por respeito a todas as partes envolvidas”, disse Erik Åström, o Diretor do Rali da Suécia, prova que está prevista de 13 a 16 de fevereiro.