WRC, Rali da Suécia: Pirelli tinha dúvidas quantos aos ‘pregos’… | AutoSport

É um problema que não tem fácil resolução, e a verdade é que a meteorologia tem enorme influência no Rali da Suécia ao nível dos pneus. Não tanto como o Monte Carlo, mas na prova sueca o maior risco e preocupação dos responsáveis pelos pneus é que sejam ‘fintados’ por uma forte mudança das condições dos pisos e com isso os pneus tenham que funcionar em condições muito diferentes para as quais foram pensados.

Contudo, o único pneu disponível para a prova, o Pirelli Sottozero Ice, resistiu bem à neve, gelo e terra congelada.

Terenzo Testoni admitiu ter estado um pouco preocupado pelo estado das estradas: “sim, é verdade, mas no final os pregos resistiram muito bem à nossa tecnologia exclusiva”, disse.

O Rali da Suécia, vencido por Esapekka Lappi no Hyundai i20 N Rally1, foi disputado em condições meteorológicas extremas, por vezes até superiores às esperadas. Houve acidentes que assinalaram o abandono de grandes nomes como Kalle Rovanpera e Ott Tanak, enquanto alguns pilotos do WRC2 provaram o seu valor, com Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2) a vencer a categoria e a terminar em quinto na geral e Georg Linnamae (Toyota GR Yaris Rally2) mais rápido na PEC5 à geral.

Por vários motivos, o rali foi surpreendente e invulgar, com a gestão correcta do único tipo de pneu disponível a desempenhar um papel essencial, sendo a única escolha estratégica quantos pneus sobressalentes levar a bordo para cada seção.

O dia mais difícil de todo o rali, mesmo que não tenha sido o decisivo, foi sábado, como havia sido previsto a partir da análise das especiais realizadas pelos engenheiros da Pirelli após os reconhecimentos. Longos trechos de estradas congeladas colocaram os pilotos sob pressão e testaram realmente os pneus em condições de condução difíceis. Particularmente exigentes nesta frente foram as duas passagens pela especial mais longa, com 28 quilómetros, Bygdsiljum (PEC11 e PEC14). Na segunda passagem à tarde, o terreno encontrado era de terra congelada, apesar da forte nevasca na sexta-feira.

No primeiro dia, o gelo e a neve pesada deram origem a potenciais problemas de aderência, enquanto no sábado a terra congelada no seu topo proporcionou um duro teste para os pilotos. Segundo Terenzio Testoni, gerente de atividades do Pirelli: “finalmente, testemunhamos um ‘full’ Rally da Suécia, com muita neve na sexta-feira e muito gelo e terra congelada no sábado. Mais uma vez, os pneus deram conta do recado, garantindo fiabilidade, espectáculo e segurança, mesmo em superfícies de estrada que se revelaram mais desafiantes do que as equipas esperavam. O Sottozero Ice esteve à altura de todas as situações e ambas as versões Rally1 e Rally2 confirmaram o seu valor. A retenção dos pregos foi impressionante, mesmo em troços que se correram praticamente em terra congelada, o que se deve à nossa tecnologia exclusiva em que os pregos são vulcanizados no pneu. Admito que fiquei um pouco preocupado, mas parece que não tinha motivo para isso. Agora a nossa atenção volta-se para o Quénia, onde pela primeira vez o evento acontece em março.”