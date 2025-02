WRC, Rali da Suécia, PEC8: Elfyn Evans líder por 0.6s, três em 2.5s…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) terminam o primeiro dia de prova na liderança do Rali da Suécia numa prova em que os três primeiros estão separados apenas por 2.5s. Após várias mudanças de líder durante o dia, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) assumiram o primeiro lugar na PEC5) , Evans recuperou-o na seguinte, depois foi a vez de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) liderarem no final da PEC7, com a dupla estónia a cair para a terceira posição no final do dia, embora estejam todos ainda muito juntos, como referimos, 2.5s. Tanak disse ter gerido mal os pneus esta tarde, Katsuta diz que tem um longo caminho a percorrer, mas que vai tentar continuar assim.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) são quartos, apenas a 7.9s da frente, mas atrasaram-se um pouco esta tarde: “foi muito difícil. Já não nos restam muitos pregos. Mesmo assim, estou muito contente com o nosso dia. Ser 2º na estrada e 4º na classificação esta noite, estando perto da frente, é positivo para amanhã”, disse.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) terminaram o dia em quinto, apenas a 1.2s de Fourmaux, depois de terem gerido bem os pneus esta tarde: “Não tínhamos muita informação sobre o comportamento dos pneus, por isso confiei apenas no meu feeling e funcionou bem”.

Sexto lugar e um dia apagado para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1), que terminam o dia a 25.5s da frente. De manhã, escolheram mal a afinação face aos pneus, por desconhecimento do seu comportamento e foram surpreendidos. Melhoraram um pouco à tarde, mas estão a ficar para trás numa prova que se esperava poderem andar bem mais à frente. Mas falta muito, não estão afastados da luta, mas tudo vai depender do que fizerem amanhã.

Martins Sesks/Francis Renars (Ford Puma Rally1) estão a fazer uma boa prova, mas estes pneus são para si, como para todos os outros, uma completa novidade e isso está a fazer com que andar na neve seja quase uma novidade absoluta para si: “Esteve sempre muito escorregadio, parecíamos patos no gelo. Uma perna de cada lado!”

Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) terminam o dia em oitavo, na frente de Pajari e Munster: “”Foi um bom dia para nós. O patrão deve estar contente.”

Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) teve o dia marcado pelo furo da manhã, está a oito segundos do homem da Ford: “Houve algumas coisas positivas hoje, apesar de ter sido uma desilusão ter tido aquele problema esta manhã. Temos de continuar a aprender e a divertir-nos.”

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) fecham o top 10: “fiz uma boa etapa e fui muito eficiente. Não sei como é que eles conseguem tanta tração”.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliot Edmondson Toyota GR Yaris Rally2) lideram com 23.8s de avanço para Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) com Georg Linnamäe/James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) 22.1s mais atrás.