WRC, Rali da Suécia, PEC7: Ott Tanak novo líder, três equipas em 1.4s.

Na curta especial 10, nova mexida na frente do rali com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) a serem os novos líderes da prova, depois de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) vencerem a especial na frente dos seus colegas de equipa.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) foram apenas oitavos, sem pneus novos e claramente a dar tudo o que tinham com o que tinham, como sucedeu com todos os restantes concorrentes.

Caíram para o terceiro lugar da geral atrás de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) que ascenderam à segunda posição a 0.5s de Tanak. Ou seja, tendo em conta que o último troço é uma superespecial todos deram o que tinham com os seus pneus, ainda que na Umea Sprint ainda possa haver quem ganhe mais algum tempo. Seja como for, será agora no derradeiro troço do dia que toda a gente vai tirar tudo o que ainda lhes resta dos pneus que têm.

Se durante a manhã, com muita neve e gelo, os pneus não sofreram demasiado, de tarde tudo mudou e o desgaste dos pneus terá agora uma direta proporcionalidade nos registos do final do dia.

O resumo deste troço é simples. Tanak novo líder, Evans caiu para 3º e Katsuta subiu para 2º, temos três equipas em 1.4s.