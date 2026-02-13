WRC, Rali da Suécia – PEC7: Neuville vence, Katsuta é o novo líder da geral
Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são a dupla em destaque nesta tarde do segundo dia do Rali da Suécia. Na segunda passagem por Bäck (11,53 km), o piloto japonês assumiu a liderança da prova por 0,1 seg. Foi também a primeira vitória da Hyundai neste rali com Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a levarem a melhor neste troço.
Neuville conseguiu finalmente vencer uma especial, mas as margens foram curtas, com Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) a ficar a 0,8 segundos do belga. Katsuta, firme na sua promessa de atacar, ficou a 1,7 segundos com Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) em quarto (+3,4 seg.) e Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a completar o top 5 a 4,3 seg. do topo.
Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) foram os sextos mais rápidos, à frente de Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1), Lorenzo Bertelli / Simone Scattolin (Toyota GR Yaris Rally1) e Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1).
Nas contas da liderança, Katsuta segue na frente, com 0,1 seg. de vantagem para Evans e Pajari é terceiro a 18,8 seg. do primeiro posto. Lappi (+40.0), Fourmaux (+48.6) e Solberg (+52.9) são os homens que se seguem na geral.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI