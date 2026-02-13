WRC, Rali da Suécia – PEC7: Neuville vence, Katsuta é o novo líder da geral

Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são a dupla em destaque nesta tarde do segundo dia do Rali da Suécia. Na segunda passagem por Bäck (11,53 km), o piloto japonês assumiu a liderança da prova por 0,1 seg. Foi também a primeira vitória da Hyundai neste rali com Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a levarem a melhor neste troço.

Neuville conseguiu finalmente vencer uma especial, mas as margens foram curtas, com Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) a ficar a 0,8 segundos do belga. Katsuta, firme na sua promessa de atacar, ficou a 1,7 segundos com Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) em quarto (+3,4 seg.) e Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a completar o top 5 a 4,3 seg. do topo.

Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) foram os sextos mais rápidos, à frente de Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1), Lorenzo Bertelli / Simone Scattolin (Toyota GR Yaris Rally1) e Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1).

Nas contas da liderança, Katsuta segue na frente, com 0,1 seg. de vantagem para Evans e Pajari é terceiro a 18,8 seg. do primeiro posto. Lappi (+40.0), Fourmaux (+48.6) e Solberg (+52.9) são os homens que se seguem na geral.

