WRC, Rali da Suécia – PEC6: Takamoto Katsuta aproxima-se da liderança

Decididos em chegar ao topo, Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a vencer esta tarde. Com o tempo de 10:45.0 o piloto japonês brilhou na PEC 6, voltou a ganhar tempo a Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e está agora a pouco mais de dois segundos da liderança.

A segunda passagem por Andersvattnet confirmou a promessa de Katsuta em atacar. Com um ritmo forte e uma posição na estrada que o favorece, o japonês tem conseguido aproximar-se do topo, apesar de Evans continuar a rubricar uma excelente exibição até agora.

Quem está a fazer também um rali sólido até agora é Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1). Depois da pressão colocada pelas chefias da Toyota, Pajari parece estar a soltar-se e embora não tenha ainda deslumbrado, mantém uma regularidade que pode ser valiosa nestas condições. Fez o segundo tempo neste troço, à frente de Evans, com Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) a completar o top 5.

Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1) e Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 8, com Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) e nos dois últimos lugares do top 10.

Nas contas da geral, Evans segue líder, com 2,5 segundos de vantagem para Katsuta e Pajari em terceiro, a 17,6 seg. Lappi (+38,8 seg.) e Fourmaux (+49,4 seg.) completam os cinco primeiros, com Solberg em sexto, a 56,3 seg. Neuville, Armstrong e McErlean estão já a quase dois minutos da liderança.

