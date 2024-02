WRC, Rali da Suécia, PEC6: Neuville deixa Evans a abrir a estrada… | AutoSport

Polémica no Rali da Suécia. Thierry Neuville penaliza quatro minutos depois de alegados problemas de motor na partida da sexta especial o que deixou Elfyn Evans como primeiro na estrada. Pouco depois, o Hyundai pegou e seguiu viagem, e no final do troço Elfyn Evans disse de sua justiça: “Acho que o espírito competitivo desapareceu. A diferença entre ser primeiro e segundo na estrada é enorme, mas vamos esperar para fazer um julgamento antes que eu diga algo que me arrependa”, disse o galês.

Já Thierry Neuville confrontado com essas palavras: “De repente, tivemos um problema com o motor. É algo que já tivemos no passado. Para além disso, não fechámos bem o capot. O Elfyn estava no reabastecimento quando o carro não arrancava, por isso deve conhecer o problema”, disse o belga.

Só Neuville e a sua equipa sabem se tiveram mesmo um problema ou só o fizeram para prejudicar o adversário – daí Evans ter dito o que disse – e a verdade é que Elfyn Evans perdeu mais de trinta segundos. Neuville já estava atrasado, mas agora Evans também está porque Adrien Fourmaux passou na geral e Evans já está a um minuto da frente. Desta forma, sendo primeiro na estrada, Evans vai ainda perder mais tempo e deverá ficar atrás de Fourmaux no fim do dia e amanhã Evans parte logo atrás de Neuville. Vamos ver o que dizem os responsáveis da Hyundai e da Toyota, mas está longe de ser novidade, e mesmo se tiver sido propositado – o que obviamente não podemos garantir – o piloto da Hyundai não está a infringir qualquer regra, só mesmo o ‘desportivismo’ é afetado, mas esse só tem quem quer.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) ganharam o troço na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) em terceiro, novamente, um RC2 bem posicionado no troço. E não só porque a seguir ficaram mais…

FOTO @World/André Lavadinho