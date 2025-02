WRC, Rali da Suécia, PEC6: Elfyn Evans recupera liderança

Agora com a gestão a ser crucial, pois com as primeiras passagens e o terreno muito ‘lavrado’, os pneus com pregos desgastam-se com muito maior velocidade devido à falta, em muitas zonas de gelo e neve onde estes são eficientes e com os pneus a perder pregos a aderência varia muito e os tempos ressentem-se fortemente. É por isso que estamos a ouvir pilotos a falar de gestão e da sua preocupação para os troços a seguir. Ainda com dois troços pela frente, muito pode mudar até ao fim do dia…

Para já, na PEC6. Ott Tänak foi o mais rápido um pouco na frente de Elfyn Evans, que recuperou a liderança face a Takamoto Katsuta, por 1.9s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) venceu, mas ainda assim disse que não teve um bom troço: “falhei vários cruzamentos. Passei o meu tempo a tentar gerir os pneus”. Já Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) quexaram-se da traseira do carro “move-se, o que era de esperar.”

Martins Sesks/Francis Renars (Ford Puma Rally1) foram terceiros e está contente com o seu andamento: “temos um mágico chamado Gavin que trata da estratégia dos pneus…”

Já Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) falaram em condições complicadas: “não tínhamos aderência na neve. Foi muito difícil. Por vezes tinha subviragem, outras vezes tinha sobreviragem”.

Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) ficou surpreendido com o tempo.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) estão a gerir os pneus: “tentar manter os nossos pneus bons para o final do dia, mas não é fácil”.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu tempo porque bloqueou rodas e teve algumas ‘dúvidas’ com os pneus”

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) K.Rovanperä também geriu pneus: “Há muitas diferenças na rotação dos pneus de toda a gente. Veremos no final do dia”. Exatamente, só aí se vai saber quem geriu melhor o andamento face às condições e ao desgaste dos pneus.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) queixaram-se da aderência e Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) segue o conselho de Rovanpera relativamente às estratégias de pneus: “veremos nas próximas duas especiais.”

No WRCy2, sem atacar muito, Oliver Solberg/Elliot Edmondson Toyota GR Yaris Rally2) têm 21.5s de avanço para

Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) e 44.0s para Georg Linnamäe/James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2).