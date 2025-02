WRC, Rali da Suécia, PEC5: Takamoto Katsuta é o novo líder

Com o começo das segundas passagens pelos mesmo troços da manhã as condições mudaram muito e a ordem na estrada passou a penalizar quem roda mais à frente, pelo que a correlação de forças foi bem diferente dos troços da manhã.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) venceram a especial 2.3s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) com Martins Sesks/Francis Renars (Ford Puma Rally1) em terceiro a 8.2s. Seguiram-se Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 10.1s e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) as 11.9s. Com o atraso de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) que perderam 14.2s as coisas mudaram na frente sendo agora o japonês da Toyota a liderar a prova, que tem agora 5.8s de avanço para Evans. Segue-se Tanak a 9.7s, com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) a caírem para a quarta posição e Neuville e subir para quinto por troca com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1).

Katsuta sabe que tem agora uma boa oportunidade de terminar o dia bem classificado “é bom, temos de continuar assim” e Evans confirmou que é agora muito mau abrir a estrada: “estamos a tentar manter-nos na estrada, mas é um pouco difícil”.

Tänak falou em muita sujidade e Fourmaux deixou o motor do Hyundai calar-se, perdendo tempo.

Rovanperä também falhou um cruzamento e teve de fazer marcha-atrás: “vamos ter de gerir os pneus e isso não é muito divertido. Fizemos uma grande alteração no nosso set-up.” Neuville esteve bem melhor, mas ficou surpreendido: “ainda estou em subviragem e tentámos gerir os pneus. Talvez tenha atacado um pouco demais para os pneus, mas é sempre bom recuperar tempo”.

McErlean falhou um gancho e teve de recuar, Munster continua contente com a prova que está a fazer, e Sesks está a começar a obter tempos mais à frente, aproveitando as condições mais difíceis à sua frente.

Pajari geriu pneus e está atrás de dois Ford.