WRC, Rali da Suécia, PEC4: Adrien Fourmaux a 1.9s do líder Elfyn Evans

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) ganham novamente um troço, e com isso são os novos segundos classificados do Rali da Suécia, depois de passarem Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) na classificação geral, colocando-se agora a apenas 1.9s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) com Tanak em terceiro agora a 6.2s. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) melhoraram nesta especial a sua prestação mas perderam mais 5.0s para a frente, ainda que tenham recuperado a quinta posição a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1), que caíram para o sdexto lugar.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) voltaram a fazer um bom troço, foram terceiros e mantêm o quarto lugar da geral. Neste momento os top6 está separado por 19.5s.

Elfyn Evans está contente com a manhã de rali “foi muito bom, embora tenha sido difícil ler a aderência. Talvez não tenha mantido tanta velocidade como pensava. Ainda é um pouco cedo para fazer uma avaliação dos pneus. Esta tarde será um verdadeiro teste com a deterioração da primeira passagem”, disse, alertando para o estado dos troços e o que pode suceder aos pneus de tarde. .

Adrien Fourmaux terminou a manhã satisfeito: “Tive uma sensação muito boa nas duas últimas especiais. A primeira foi um pouco mais confusa, mas depois foi muito melhor. As condições estão perfeitas e é ótimo conduzir quando está assim”.

Já para Kalle Rovanperä: “Precisamos de trabalhar para sermos melhores esta tarde. Temos algumas ideias para melhorar”

Ott Tänak não está muito satisfeito, mas já aponta baterias para a tarde: “Vamos ver o que conseguimos fazer em condições diferentes.”

Thierry Neuville tem sofrido com as constantes mudanças de condições da estrada: “Ainda estou a lutar com o carro e as condições da estrada mudam depois de cada carro.”

Josh McErlean tem estado a fazer uma boa prova: “é uma ótima experiência para mim”, para Takamoto Katsuta está tudo a correr bem “sem dramas, sem grandes ataques, apenas muito consistente”. Gregoire Munster tem andado a experimentar afinações: “talvez tenhamos ido longe demais numa direção com a afinação, mas pelo menos estamos a aprender.” Já Sami Pajari atrasou-se com um furo: “a sensação é a mesma, ainda está muito escorregadio e sinto que se atacar mais, podemos bater nos bancos de neve” Por fim, Martins Sesks: “que estamos a aprender muito e é uma experiência totalmente nova para mim, porque nos anos anteriores conduzi com pregos mais compridos e com muito mais aderência. É algo a que não estou habituado.”