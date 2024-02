WRC, Rali da Suécia, PEC3: Rovanpera lidera, Neuville atrasa-se | AutoSport

Apesar de ter confessado que está a travar cedo demais, falta-lhe ainda confiança Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) venceram o troço 1.2s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) a 2.0s. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) confessou estar a ser difícil de ver , mas cederam apenas 2.1s, seguindo-se Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) que apanharam um susto, tiveram um grande ‘momento’ quando o piloto perdeu traseira do Yaris, tiveram sorte por ter escapado. Cederam 11.4s. Pior estiveram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), que ao abrir a estrada cederam mais 13.1a e na geral Rovanpera lidera agora com 5.7s de avanço para Takamoto Katsuta, com Ott Tanak a 6.2s, Lappi está logo a seguir a 6.6s e é aí do quarto para o quinto posto que se cava a primeira margem significativa. Evans é quinto a 18.3s, Fourmaux sexto a 21.2s e o vencedor do Rali de Monte Carlo, Thierry Neuville já cedeu 25.8s, é sétimo da geral, só tem mais um Rally1 oficial atrás de Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) que se estreiam na neve com um Rally1 e a única vez que tinham feito a prova foi com um Rally3.

No WRC, novo triunfo de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), que lideram a prova com 10.9s de avanço para Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) com Goerg Linnamae/James Morgan (Toyota Gr Yaris Rally2 Hybrid) a 11.6s. Lorenzo Bertelli/Simone Scattolini (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) caíram para 0 20º lugar depois de perder quase 50 segundos nesta especial.

