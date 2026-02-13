WRC, Rali da Suécia – PEC3: Evans volta a vencer, Solberg cai para sexto

A primeira passagem por Andersvattnet (20,51 km), a PEC3 do Rali da Suécia sorriu a Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que cimentou a sua liderança na prova. O britânico foi o mais forte no segundo troço do dia e caminha para uma manhã tranquila. Já do lado de Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) o cenário piorou bastante.

Solberg teve uma saída de estrada, que danificou ligeiramente o seu Toyota, conseguindo chegar ao fim. No entanto, perdeu quase 32 segundos que levou a uma queda significativa na classificação geral. Quem continua a fazer um rali sólido é Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) com o segundo tempo neste troço (+5,0 seg.), à frente de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) a completar o top 3 (+7,8 seg.). Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos, à frente de Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) que completou o top 5.

Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) teve uma saída de estrada que o fez perder tempo. Já para Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) o fim do dia chegou prematuramente. Com mais furos e delaminações de pneus. Sesks ficou sem pneus para concluir a manhã. Três furos em duas especiais acabou por comprometer as aspirações do letão.

Nas contas da geral, Evans tem 11,5 segundos de vantagem sobre Katsuta, com Pajari em terceiro (+18,4 seg.). Lappi (+29 seg.) e Fourmaux (+32,4 seg.) completam o top 5, com Solberg em sexto (+37,5 seg.). Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1) são sétimos, já a pouco mais de minuto e meio e Neuville já a mais de minuto e meio da referência.

Tempos AQUI