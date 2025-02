WRC, Rali da Suécia, PEC3: Adrien Fourmaux vence e aproxima-se da frente

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) venceram a terceira especial do Rali da Suécia, e com isso assumiram a terceira posição da geral por troca com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que caíram para o quarto lugar. Os franceses bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.8s com

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) em terceiro a 1.2s do galês da Toyota, ficando com isso agora a 3.9s da frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) foram quintos atrás de Takamoto Katsuta, ainda assim subiram uma posição, para a frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) que continuam com fortes problemas de afinação no carro face aos novos pneus da Honkook. O finlandês confessou ter melhorado um pouco o carro, mas ainda está longe do que pode fazer. Deste modo a dupla finlandesa caiu para o sexto lugar agora a 16.9s da frente.

Martins Sesks/Francis Renars (Ford Puma Rally1) foram sétimos, na frente de Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1), Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) e Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1). Na geral, o irlandês é para já o melhor deste grupo.

Evans continua a queixar-se da aderência muito baixa, perdendo com isso a confiança, Fourmaux aproveitou o troço com mais neve até agora: “troço muito bom”, disse.

Rovanperä revelou ter mudado algumas coisas na ligação ficando com o carro um pouco melhor: “Vamos ter de encontrar algo na assistência. Estamos a ter uma abordagem ligeiramente diferente com os pneus, mas não está a funcionar de momento”.

Tänak diz que é como “andar à deriva na neve. É apenas uma questão de aderência”.

Neuville confessa estar a ter dificuldades. “Muita subviragem. A primeira parte parecia bem, mas no final estava muito mau. Não há mais nada que eu possa fazer, não é divertido. Vou ter de falar com a equipa para ver se há alguma coisa que possamos fazer.”

McErlean continua a andar, dentro do seu nível atual, claro: “Tem sido muito bom desde o início. Acho que precisamos de deslizar mais para ganhar mais ângulo nas curvas, mas não está muito mau.”

Katsuta revelou que o troço estava muito escorregadio: “tive bastante cuidado”. Munster mudou algumas coisas no carro e “a sensação foi muito melhor. Mas podemos fazer ainda melhor do que isso”.

Por fim, Pajari: “mais escorregadia do que a primeira, sentimos que podemos fazer muito melhor nestas condições”.