WRC, Rali da Suécia – PEC2: Elfyn Evans vence e é o novo líder

Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos na primeira passagem por Bygdsiljum, o primeiro troço desta manhã, com 27,55 km. Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) começaram o dia na liderança, mas além de enfrentarem dificuldades com falta de aderência, não evitaram um meio pião, com o motor a calar-se por breves momentos. Assim, a liderança caiu para Evans, que rubricou o tempo de 12:43.2.

Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foi o segundo mais rápido (+5,9 seg.), seguidos de Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), que ficaram a 6,9 segundos. Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ficaram na quarta posição, com Solberg a ficar em quinto.

Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) foram os azarados da etapa, com um furo que lhes roubou mais de sete minutos, arruinando esta prova logo no arranque. Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1) também sofreram com um furo, mas acabou por não perder muito tempo.Lorenzo Bertelli / Simone Scattolin (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram de cumprir boa parte do troço a baixa velocidade com uma delaminação do pneu traseiro esquerdo a danificar a traseira do carro.

Nas contas da geral, Evans lidera, com 5,6 segundos de vantagem para Solberg e Katsuta é terceiro a 6,5 da referência. O top 5 da geral conta ainda com Pajari (+8,7 seg.) e Neuville (11,1 seg.).

