WRC, Rali da Suécia, PEC17: Elfyn Evans perto da vitória

A uma especial do fim do rali, Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) lidera com 14s de avanço para Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), tendo, portanto as portas da vitória no Rali da Suécia abertas.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) é terceiro a 24,8s da frente, tendo conseguido manter Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) longe do pódio.

Entre os Hyundai, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) passou Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), ascendendo ao quinto posto, como melhor dos Hyundai. A Toyota domina por completo a prova com 1-2-3-4.

No super domingo, Evans tem 0.7s para Katsuta, com solberg a 11.6s e Pajari a 13.4s. Os dias avançam, e a Toyota mantém domínio a todos os níveis. Não é só pilotos, é tudo junto.

Filme da especial

O troço começa com Mārtinš Sesks a abrir caminho, mas um erro num cruzamento faz o Ford sair ligeiramente de estrada, depois de bloquear rodas. Joshua McErlean, numa esquerda rápida, sai largo e mergulha num banco de neve, o carro enterra-se num instante de pânico antes de arrancar de novo. Terminou 4 segundos mais rápido que Sesks, mas com o coração ainda aos saltos. Atrás, Lorenzo Bertelli sente algum progresso: 10 segundos melhor que de manhã, “mais divertido”, diz, enquanto o italiano começa a domar o gelo sueco.

Jon Armstrong entra bem e esmaga todos com 20 segundos de avanço, um registo que lhe permitiu o sexto lugar no troço. Thierry Neuville, com a roda traseira esquerda danificada após bater em algo na berma, chega 1 segundo atrás, aliviado por não ter furado – “o carro ia bem, mas o receio estava sempre presente”.

Adrien Fourmaux, noutro Hyundai, rouba o comando com 2,8 segundos sobre Armstrong, lutando com subviragem, mas confiante para a Power Stage: “vamos otimizar tudo”. Esapekka Lappi, colega de equipa, chega 12,5 segundos atrás, demasiado lento nos bancos de neve – “não estou a forçar o suficiente”, perde a posição para o seu colega de equipa

Oliver Solberg estabelece novo melhor tempo provisório, mas Pajari já voa nos splits atrás; Solberg admite o erro: “escorreguei no início, meti-me no fosso, perdi 6 segundos devido aos pneus traiçoeiros”. Sami Pajari explode 7,5 segundos à frente, “senti-me horrível, mas o tempo veio do nada – talvez um ‘espresso’ antes da Power Stage”.

Takamoto Katsuta assina 0,1 segundos melhor que Pajari, frustrado com o pneu destruído de ontem: “condições complicadas, não me ‘atirei’ o suficiente, mas acabo o rali”. Finalmente, Elfyn Evans, líder absoluto, fecha a 0,7 segundos de Katsuta, numa especial dura onde lutou: “não foi ideal, mas levo 14 segundos para a Wolf Power Stage”.