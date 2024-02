WRC, Rali da Suécia, PEC16:Elfyn Evans passa Adrien Fourmaux | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a primeira especial do dia com os três Toyota a ficarem na frente, já que os Hyundai tiveram alguns problemas com o equilíbrio dos seus carros e a Esapekka Lappi já só importa chegar ao fim onde está, até porque não lhe interessam pontos, pois só vai fazer algumas provas, mas sim a vitória que quer a todo o custo.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram segundos na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) que ficaram a 13.6s, ainda assim na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), que cederam 14.2s neste troço. Seguiram-se Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a 19.7s, com o piloto a queixar-se que o carro está a sair de frente, seguindo-se Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que perderam 28.0s e com isso o segundo lugar da geral para Elfyn Evans com a margem a ficar agora nos 5.0s entre ambos.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) cederam 36.1s mas têm ainda 53.2s de avanço, agora para Elfyn Evans.

Grégoire Munster\Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) cederam 43.8s e nos RC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) voltaram a aumentar a margem para

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) que é agora de 1m18.0s. Seguem-se

Georg Linnamae/James Morgan (Toyota Gr Yaris Rally2 Hybrid) a 1m22.0s, com Roope Korhonen7Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) a 1m37.9s sendo que os quatro segundos entre 2º e 3º ainda podem levar a mudanças na geral do WRC2.

Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (Toyota GR Yaris Rally2), estão agora a 2m18.7s de Solberg devido a um pião.

FOTO @World/André Lavadinho