WRC, Rali da Suécia, PEC16: Elfyn Evans começa melhor o super domingo

Tudo basicamente na mesma no arranque do último dia do Rali da Suécia, com Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a vencer o primeiro troço do dia e com isso a ficar na dianteira do Super Domingo. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) foi segundo a 1.4s pela que a margem na frente subiu mais um pouco. Terceiro posto para Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) 3.3s mais atrás, mas ganhando 9.3s a Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ficando agora a 23.7s do seu colega de equipa.

A Hyundai vai de mal a pior e não foi um Hyundai a ficar logo a seguir a todos os Toyota oficiais, mas sim Martins Sesks (Ford Puma Rally1), quinto na frente de Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), com Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) na frente de Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1).

Com a PEC16 concluída, as equipas regressam à zona de assistência, um breve momento de pausa mecânica e mental antes de voltarem a enfrentar o mesmo troço e, mais tarde, a Umea Wolf Power Stage, onde os pontos extra esperam quem ainda tiver coragem e pneus para atacar.

Esta foi uma especial em que o gelo mudou de cara curva após curva, em que os ‘snowbanks’ deixaram de ser aliados e passaram a armadilhas.

Filme da especial

Mārtiņš Sesks abre a estrada com 12:36.3, navegando uma montanha-russa de aderência que varia entre zonas perfeitas e outras ‘aterrorizantes’, onde o gelo desaparece sem aviso. Atrás, Lorenzo Bertelli perde 36,6s num “wake up call” brutal de neve solta e hesitações, enquanto Josh McErlean luta com a confiança mental, cedendo mais de 20s num piso liso que exige fé cega.

​

Jon Armstrong ameaça o topo nos ‘splits’ iniciais, mas fecha 5,5s atrás de Sesks, brincando com o desafio de bater Neuville numa estrada já marcada por bancos de neve ‘destruídos’. O campeão Thierry Neuville vive um pesadelo de sobreviragem violenta, usando o travão de mão três vezes numa curva só, terminando 6,2s lento e aliviado por “estar aqui”.

​

Adrien Fourmaux opta por um troço “limpo” em modo Super Domingo, 3,5s atrás, evitando riscos num traçado sujo. Esapekka Lappi bem tentou, sendo agressivo nos poucos bancos de neve, garantindo o 2º lugar provisório a 2,6s de Sesks, sabendo que um “ataque massivo” podia custar caro.

​

Chegaram os Toyota, e os melhores tempos! Oliver Solberg explode com 10,5s de avanço sobre Sesks, prevendo que a limpeza da estrada beneficie os seguintes. Sami Pajari sofre com secções “complicadas”, perdendo 9,3s para Solberg e vendo a margem para o 4º cair para 23,7s. Takamoto Katsuta ataca forte a 3,3s de Solberg, num carro “totalmente diferente” e pronto para pressionar.

​O líder Elfyn Evans sela o clímax com 12:21.1, 1,4s à frente de Katsuta, numa passagem limpa que alarga a liderança para 14,7s.

​

No WRC2, Kauppinen para aos 10,1 km. Korhonen lidera com 13:18.5 apesar de subviragem; Suninen perde 1,1s e vê a margem subir a 17,7s; Joona fecha 6,7s atrás. Classificação pós-SS16: Evans (Toyota) lidera a 14,7s de Katsuta, seguido Pajari (+24,7s), Solberg (+23,7s), Lappi (+24,2s), Fourmaux (+9,1s), Neuville (+1:55), Armstrong (+14,1s Rally2), McErlean (+1:39,9s).