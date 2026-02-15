WRC, Rali da Suécia, PEC16: Elfyn Evans começa melhor o super domingo
Tudo basicamente na mesma no arranque do último dia do Rali da Suécia, com Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a vencer o primeiro troço do dia e com isso a ficar na dianteira do Super Domingo. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) foi segundo a 1.4s pela que a margem na frente subiu mais um pouco. Terceiro posto para Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) 3.3s mais atrás, mas ganhando 9.3s a Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ficando agora a 23.7s do seu colega de equipa.
A Hyundai vai de mal a pior e não foi um Hyundai a ficar logo a seguir a todos os Toyota oficiais, mas sim Martins Sesks (Ford Puma Rally1), quinto na frente de Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), com Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) na frente de Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1).
Com a PEC16 concluída, as equipas regressam à zona de assistência, um breve momento de pausa mecânica e mental antes de voltarem a enfrentar o mesmo troço e, mais tarde, a Umea Wolf Power Stage, onde os pontos extra esperam quem ainda tiver coragem e pneus para atacar.
Esta foi uma especial em que o gelo mudou de cara curva após curva, em que os ‘snowbanks’ deixaram de ser aliados e passaram a armadilhas.
Filme da especial
Mārtiņš Sesks abre a estrada com 12:36.3, navegando uma montanha-russa de aderência que varia entre zonas perfeitas e outras ‘aterrorizantes’, onde o gelo desaparece sem aviso. Atrás, Lorenzo Bertelli perde 36,6s num “wake up call” brutal de neve solta e hesitações, enquanto Josh McErlean luta com a confiança mental, cedendo mais de 20s num piso liso que exige fé cega.
Jon Armstrong ameaça o topo nos ‘splits’ iniciais, mas fecha 5,5s atrás de Sesks, brincando com o desafio de bater Neuville numa estrada já marcada por bancos de neve ‘destruídos’. O campeão Thierry Neuville vive um pesadelo de sobreviragem violenta, usando o travão de mão três vezes numa curva só, terminando 6,2s lento e aliviado por “estar aqui”.
Adrien Fourmaux opta por um troço “limpo” em modo Super Domingo, 3,5s atrás, evitando riscos num traçado sujo. Esapekka Lappi bem tentou, sendo agressivo nos poucos bancos de neve, garantindo o 2º lugar provisório a 2,6s de Sesks, sabendo que um “ataque massivo” podia custar caro.
Chegaram os Toyota, e os melhores tempos! Oliver Solberg explode com 10,5s de avanço sobre Sesks, prevendo que a limpeza da estrada beneficie os seguintes. Sami Pajari sofre com secções “complicadas”, perdendo 9,3s para Solberg e vendo a margem para o 4º cair para 23,7s. Takamoto Katsuta ataca forte a 3,3s de Solberg, num carro “totalmente diferente” e pronto para pressionar.
O líder Elfyn Evans sela o clímax com 12:21.1, 1,4s à frente de Katsuta, numa passagem limpa que alarga a liderança para 14,7s.
No WRC2, Kauppinen para aos 10,1 km. Korhonen lidera com 13:18.5 apesar de subviragem; Suninen perde 1,1s e vê a margem subir a 17,7s; Joona fecha 6,7s atrás. Classificação pós-SS16: Evans (Toyota) lidera a 14,7s de Katsuta, seguido Pajari (+24,7s), Solberg (+23,7s), Lappi (+24,2s), Fourmaux (+9,1s), Neuville (+1:55), Armstrong (+14,1s Rally2), McErlean (+1:39,9s).
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI