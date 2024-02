WRC, Rali da Suécia, PEC15: Thierry Neuville foi o mais rápido; Esapekka Lappi ‘ganha’ no sábado | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) terminou o dia de sábado na liderança do Rali da Suécia, somando 18 pontos que terão de ser confirmados ainda amanhã, tendo que terminar a prova. A dupla da Hyundai aumentou para 1:06.3s a vantagem sobre Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), que teve um susto durante a especial, mas que conseguiu manter o segundo lugar da classificação geral.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) segue em terceiro, a 16,7s dos homens do Ford Puma, no final do dia que já ‘dá’ 18 pontos para o primeiro e até ao décimo, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2 e 1 sob condição que esses pilotos terminem o rali amanhã.

Nos 10.08 km da última especial do dia, foi a dupla Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a mais rápida, registando 5:48.8s no final. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) precisaram de mais 0.9s para terminar a especial, enquanto Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram a terceira dupla mais rápida. Tinham apenas terminado as duplas Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), quando Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) bateu num banco de neve sem conseguir retirar o Ford Puma daquela zona. O piloto francês perdeu muito tempo, enquanto os adversários que tiveram que passar pelo carro no troço tiveram que levantar um pouco o pé.

Também Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) bateu na mesma zona de Munster, mas conseguiu seguir na especial, com o carro a tomar uma trajetória estranha quando começou a ver as luzes do outro Puma que ainda estava parado no banco de neve. Apesar de perder algum tempo, Fourmaux conseguiu terminar o dia de sábado no segundo lugar da classificação geral, alcançando o quinto posto na derradeira especial de hoje, a 8,4s de Neuville, tendo perdido mais 4,3s para Lappi, que alcançou o quarto melhor tempo (+4,1s).