WRC, Rali da Suécia/PEC15: Elfyn Evans na frente, três duplas em 6.3s…

Após dois dias de Rali da Suécia, três equipas, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) estão separados por apenas 6.3s, estando, portanto, tudo em aberto para o decisivo domingo. Não muito longe estão Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1), a 12.8s da frente.

Depois duma especial sprint em que Evans perdeu cinco segundos depois de uma travagem falhada, o homem da Toyota agora apenas três segundos de avanço para o seu colega de equipa, Takamoto Katsuta com Thierry Neuville 6.3s atrás. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) bem tentaram, mas não conseguiram recuperar muito tempo e estão em condições normais fora da luta pelo triunfo na prova, a 22.9s do seu colega de equipa.

Martins Sesks/Francis Renars (Ford Puma Rally1) são sextos a mais de minutos e meio da frente, com Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) 12.2s mais atrás.

Como se percebe, Elfyn Evans vai entrar no último dia do Rali da Suécia obrigado a lutar bastante, pois a sua vantagem sobre o companheiro de equipa da Toyota, Takamoto Katsuta, foi reduzida para apenas 3,0 segundos, com Thierry Neuville também muito perto. Evans começou a penúltima especial de hoje com uma estreita vantagem de 0,6 segundos sobre o GR Yaris Rally1 idêntico de Katsuta.

A dupla esteve quase inseparável durante as especiais de alta velocidade geladas da manhã, perto de Umeå, mas um bom início de dia do galês viu a sua vantagem aumentar para 8,6 segundos – ajudado em parte por um erro de Katsuta, que falhou um cruzamento na PEC12.

Quando parecia que Evans tinha assumido o controlo, o ímpeto mudou novamente. Katsuta recuperou na PEC14, reduzindo a diferença para 6,0 segundos, antes de Evans ter ficado ‘parado’ no troço final do dia, reduzindo ainda mais a sua vantagem para apenas 3,0 segundos: “Ao entrar no cruzamento, perdi a traseira e o carro parou durante a travagem”.

Takamoto Katsuta ainda está à procura da sua primeira vitória no WRC, mas manteve-se comedido na sua abordagem: “Quero terminar o rali”, disse, certamente pensando na hipótese que tem pela frente, sendo que provavelmente não vai ter muitas mais assim: “Vamos ver. Vou falar com os meus chefes de equipa e vamos ver o que eles dizem. De certeza que tenho muita fome de muitas coisas, mas já me vi muitas vezes com demasiada fome quando tento demais e depois acontece alguma coisa.”

Thierry Neuville, que começou o dia em quinto, deu bons passos para se colocar na luta pela liderança. O atual campeão do mundo ultrapassou o companheiro de equipa da Hyundai, Ott Tänak, que foi prejudicado por uma fuga de líquido de refrigeração, e terminou o dia com 6,5 segundos de vantagem sobre o estónio e apenas 6,3 segundos atrás de Evans. “Temos de nos preparar bem esta noite e tentar amanhã”, disse. “Estou contente com o dia de hoje, para ser honesto. Fizemos o que devíamos fazer – tivemos um bom ritmo e gerimos o risco. Espero que amanhã tenhamos a mesma sensação.”

Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) tiveram hoje um dia mais complicado, está ainda assim bem na frente do seu colega de equipa, Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1). Os azarados do dia foram Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1), que ficaram presos num banco de neve depois de uma saída de estrada. A luta pelo pódio de Adrien Fourmaux foi desfeito após uma série de infortúnios. O francês, que tinha estado firmemente na luta, na sexta-feira, perdeu tempo depois de parar após o início da PEC10 para apertar a correia do capacete. Recuperou do descuido com uma vitória na PEC11, mas deslizou na PEC12 e ‘enterrou’ o seu Hyundai num banco de neve – terminando o seu dia prematuramente.

Kalle Rovanperä capitalizou o caos, subindo para quinto com o seu Toyota e desfrutando de uma etapa muito mais forte depois de uma sexta-feira moderada. O bicampeão do mundo ficou a 10,1 segundos de Tänak a caminho do confronto de três troços de domingo, com Mārtiņš Sesks em sexto no seu M-Sport Ford Puma Rally1.

Sesks sobreviveu a um susto no final da prova, quando fez um pião na PEC13, mas conseguiu manter o jovem da Toyota, Sami Pajari, a 12,2 segundos de distância. Mais atrás, os pilotos da Ford Josh McErlean e Grégoire Munster ocuparam o oitavo e nono lugares, enquanto no WRC2, Oliver Solberg/Elliot Edmondson Toyota GR Yaris Rally2) lidera com 39.0s de avanço para Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) depois de Georg Linnamäe/James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) terem perdido muito tempo com uma saída de estrada.

Restam apenas três troços e quase 70 km de ação competitiva no domingo antes do Rali da Suécia coroar o seu vencedor.