WRC, Rali da Suécia, PEC13: Todos a poupar pneus, boa luta pelo pódio do WRC2 | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) venceram a especial, bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) por 0.2s com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) em terceiro a 1.7s. Todas as equipas estão a poupar pneus pois já conhecem as condições em que estão os troços seguintes. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos na frente

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), com Grégoire Munster\Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) logo a seguir.

Na geral, Lappi mantém um grande avanço, Evans recuperou mais 1.5s a Fourmaux, notando-se que está a andar bem mas sem arriscar muito, pois mais vale um 3º lugar do que cair para trás ou pior. Atrás as posições estão definidas quanto ao melhor WRC2, o de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), mas logo atrás está tudo muito equilibrado entre Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) que tem 6.7s de avanço para Roope Korhonen\Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) com Georg Linnamae/James Morgan (Toyota Gr Yaris Rally2 Hybrid) 2.3s mais atrás.

