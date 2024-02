WRC, Rali da Suécia, PEC11: Fourmaux vence, Lappi em ‘velocidade cruzeiro’ | AutoSport

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) venceu a especial, marcada pela saída de estrada de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) e pião de Georg Linnamae/James Morgan (Toyota Gr Yaris Rally2 Hybrid) que os fez cair do quinto para o oitavo lugar da geral.

Lá na frente, como se suspeitava, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram apenas quintos, cederam 7.3s para Fourmaux, mas mantêm um avanço de 1m24.3, o que significa que vão garantir por todos os meios que se mantêm na estrada, nada arriscando. Seja como for, nem isso é um trabalho fácil.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) já são terceiros, perderam mais 4.8s para o piloto da Ford, mas estão a 16.2s, e em condições de chegarem um pouco mais à frente, sem arriscar demais.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) continuam em quarto a bem na frente do WRC2, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) já são quintos a 17.5s de Solberg, sendo natural que até ao fim do dia passem o piloto do Skoda.

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) são segundos do WRC2 a 58.9s de Solberg, mas a sua luta é manterem-se na frente de Roope Korhonen\Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2), que distam 3.9s com Georg Linnamae 3.4s mais atrás e Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (Toyota GR Yaris Rally2), a outros 5.4s. Portanto, no WRC2, grande luta pelo pódio.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) já deixaram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a 19.1s, mas a única coisa que interessa hoje para os dois é passarem o dia e tentar ir buscar 12 pontos amanhã, sete do domingo, cinco da PowerStage.

FOTO @World/André Lavadinho