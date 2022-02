WRC, Rali da Suécia, PE8: Kalle Rovanpera novamente líder, 3.2s separam quatro | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são os novos líderes do Rali da Suécia, após o troço de abertura do segundo dia de prova. A dupla da toyota foi terceira na especial atrás deElfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), mas Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) fizeram uma especial mais lenta, ficaram em sexto a 6.7s da frente, o que significa que Rovanpera lidera agora com 0.7s de avanço para Thierry Neuville, com Elfyn Evans a 1.4s e Esapekka Lappi a 3.2s, com o rali mais equilibrado do que nunca.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), são quintos e já estão a 32.3s.

Seguem-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) regressaram hoje e o mesmo sucedeu com Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), regressou mas nada pode fazer mais do que rodar o mais possível, porque segundo disse o seu teste pré-prova foi curto e no rali só fez meio troço.

