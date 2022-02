WRC, Rali da Suécia, PE6: Evans, Neuville e Lappi separados por 1.5s | AutoSport

Esta era a especial em que se iria ver em que condições estavam os pneus das diversas duplas. Feitas as contas, temos agora três equipas separadas por 1.5s, ainda com uma curta super-especial pela frente, que marca o final do dia.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a especial, o que sucede pela primeira vez neste rali, depois de Ott Tanak-vencer a 1ª e a 5ª, Esapekka Lappi vencer a 2ª, Kalle Rovanpera a 3ª e Elfyn Evans a 4ª.

Os belgas bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 3.4s, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) cederam 5.6s, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), 6.3s, o que significa que três equipas estão agora separadas por 1.5s com Evans na frente de Neuville e Lappi. Kalle rovanpera é quarto a 6.0s, na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1 que distam agora 14.0s da frente. Queixaram-se… dos pneus, Lappi idem, Evans, dos pneus traseiros do seu Yaris.

O único que não se queixou, Neuville, venceu o troço!

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um problema com o kit híbrido, o que desencadeou uma luz vermelha e pelos regulamentos da FIA, como precaução de segurança, a equipa teve de se retirar da prova e não iniciou a PE6.

Portanto, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são agora sextos classificados, na frente de

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1).

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) já ficaram pelo caminho. Uma prova bem diferente de Monte Carlo para os Ford…

Tempos Online – CLIQUE AQUI