WRC, Rali da Suécia, PE5: Trio da frente separado por 2.2s, Elfyn Evans mantém liderança | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foi o mais rápido na quinta especial, a segunda da tarde, bateu

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.8s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), em terceiro a 4.1s. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos a 4.8s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que voltou a ter dificuldades em abrir a estrada, o que está ainda pior de tarde porque o piso em geral deteriorou-se muito porque a camada de gelo é ‘fina’. E para piorar a situação, os históricos que são carros muito mais estreitos e de tração traseira, na sua maioria, passaram entres duas passagens e com isso tornaram a estrada bem mais complicada porque deixaram de haver linhas e os regos existentes não servem para os Rally1.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), foram sextos na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1).

Na geral, Ott Tänak aproximou-se de Elfyn Evans, e está agora apenas a 1.1s dos líderes. Terceiro lugar para Esapekka Lappi, que está a 2.2s da frente, com Oliver Solberg a ceder algum tempo, e a cair para o quarto lugar, estando agora a 6.0s do líder. Neuville é quinto a 6.9s e Rovanpera voltou a cair, agora para o sexto lugar, e está agora a 8.9s da frente. Takamoto Katsuta já está a mais de um minuto.

