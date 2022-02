WRC, Rali da Suécia, PE4: Top 6 separado por 6.2s, Elfyn Evans é o novo líder | AutoSport

Num troço com condições bem diferentes da manhã, desta feita ser o primeiro na estrada foi muito complicado e com isso Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram apenas oitavos na especial, cedendo 16.3s e com isso perderam a liderança do rali.

Quem aproveitou foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que venceram a especial com 1.7s de avanço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), terceiros a 2.4s. Nesta especial, quanto mais à frente, pior.

Para Evans: “foi muito difícil, tenho a certeza que foi um pesadelo para o Kalle”.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) form quartos a 2.6s na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) logo a seguir, mas a 9.0s

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) ficaram presos num banco de neve no início do troço, e foram os espectadores que ajudaram a dupla a sair de lá.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), foram sétimos a 16.0s.

Desta forma, Elfyn Evans tem agora 1.6s de avanço para Oliver Solberg, com Esapekka Lappi quase já a recuperar tudo o que perdeu de manhã quando deixou o motor do seu Yaris ‘calar-se’. Kalle Rovanpera caiu para o quarto posto, a 5.1s da frente, Ott Tanak está logo a seguir, a 5.2s e Thierry Neuville é sexto a 6.2s. Como se percebe, o top seis está separado por 6.2s.

