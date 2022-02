WRC, Rali da Suécia, PE3: Esapekka Lappi ‘cedeu’, Kalle Rovanpera novo líder | AutoSport

Azar para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), liderança para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). O jovem piloto da Toyota venceu a PE3, enquanto Lappi perdeu 15.0s, já que deixou o motor do seu carro calar-se no arranque e este não voltou a pegar rapidamente: “deixei o carro ir abaixo no início e não recomeçou imediatamente. Depois, fui demasiado cauteloso e tentei ficar fora dos bancos, mas não funciona assim”.

Kalle Rovanpera bateu Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 0.7s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), a 4.5s: “estou a mudar algumas notas. Não tenho muita confiança com o carro neste momento. Estou a lutar com a dianteira, por isso é difícil comprometer-me e ser suave”.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), foam quartos a 8.5s: “fui demasiado cuidadoso”

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) deu um toque antes deste troço e neste o para choques caiu. Foi sexto a 11.0s atrás de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que cederam mais 9.0s. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), cederam 14.1s.

Na geral, Rovanpera é o novo líder, e isolado pois Lappi caiu para sexto, e está agora a 14.0s. Solber é segundo a 10.4s, com Elfyn Evans em terceiro a 11.2s. Thierry Neuville é quarto a 12.2s e Tanak está pouco mais atrás, a 13.8s. Os anteriores líderes, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) fecham agora o top 6 que está separado por 14.0s

