WRC, Rali da Suécia, PE2: Esapekka Lappi na frente, quatro separados por 3.8s | AutoSport

Depois do troço ter sido interrompido devido à saída de estrada de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos, 2.5s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), a 3.8s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) cederam 5.7s e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), 5.9s. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), continuam a ceder muito tempo, agora foram mais 26.8s. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) viu o troço interrompido quando cumpria a especial e vai ter que receber um tempo ‘atribuído’.

Na geral, Lappi é agora o novo líder, 1.0s na frente de Rovanpera, com Solberg a 2.9s. Tanak caiu para o quarto lugar a 3.8s. Mais tarde ver-se-á a atribuição de tempos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI