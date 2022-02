WRC, Rali da Suécia, PE18: Kalle Rovanpera perto do triunfo | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a especial antes da PowerStage, mas Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) vão para a derradeira especial da prova co m21.6s de avanço, tendo por isso o seu terceiro triunfo na mão. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) regressa com um pódio ao WRC, e fez o suficiente para deixar claro que não deverá demorar muito a entrar no ritmo. Na Suécia era natural que andasse bem, mas nas duas próximas prova tem asfalto e terra pela frente (se for ele a vir a Portugal e não Sébastien Ogier), pelo que se terá de ver o que conseguirá fazer aí.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) acaba por ser o grande azarado do rali, já que depois do abandono por saída de estrada no monte Carlo, duplicou a ‘dose’ na Suécia, isto quando lutava pelo triunfo. Se o abandono do Monte Carlo já foi mau, este da Suécia é ainda pior. Duas vezes que está na luta pelo triunfo, duas vezes que sai de estrada.

Neuville ganhou meio segundo a Lappi na luta pelo segundo lugar, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) prepara-se para mais um bom quarto lugar, apesar de tudo, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), também está prestes a obter uma boa classificação, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), penalizaram e caíram significativamente na classificação, são sextos, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), abandonaram.

