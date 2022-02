WRC, Rali da Suécia, PE17: Elfyn Evans acidentado, Kalle Rovanpera perto da ‘terceira’ | AutoSport

No WRC as coisas mudam muito rapidamente e depois de no final do dia de ontem, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), terem sido penalizados em 10 segundos devido ao incidente que tiveram na super especial de Umea, em que ‘saltaram a vedação’, subindo um banco de neve que ladeava o troço e caindo do lado de lá da estrada não regressando ao percurso, a sua diferença para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) passou de 8.3s para 18.3s, e esta manhã as coisas foram de mal a pior. O galês deve abandonar o rali depois de infligir sérios danos na frente do seu Toyota, depois de atirar o carro contra um banco de neve. Guiou até ao fim do troço, mas o carro está muito danificado.

Desta forma, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) ficam com um avanço de 24.7s para

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), isto quando faltam apenas duas especiais para o fim do rali. Mas o pódio pode não terminar assim, já que Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) estão apenas a 3.2s de Neuville, tendo-lhe recuperado um segundo em dois troços. Uma interessante luta a desenrolar-se…

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), tiveram problemas com o acelerador do i20 e caíram para a sexta posição da geral.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos na frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1). Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), ficaram fora de prova devido a problemas mecânicos no Ford Puma.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) e Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), rodam à espera da PowerStage.

