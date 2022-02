WRC, Rali da Suécia, PE15: Kalle Rovanperä aumenta vantagem | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a vencer uma especial do Rali da Suécia, deixando a dupla que persegue a sua liderança da prova, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 2.6s de diferença no final dos 11.17km da PE15. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) terminaram a especial com o terceiro melhor tempo, a 3.2s da dupla vencedora.

No começo do dia de hoje estava Thierry Neuville à frente com Kalle Rovanperä a 4.3s, mas o jovem piloto da Toyota esteve em grande durante o dia, passando de um atraso de 4.3s para um avanço de 8.3s sobre Elfyn Evans. Enquanto os dois Toyota estão nos dois primeiros lugares, o lugar mais baixo do pódio alterna-se entre Neuville (a 21.7s do líder) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) que estão separados agora por 4.2s.

No WRC2, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) mantêm a liderança, na frente de Ole Christian Veiby/S. Skjærmoen (Volkswagen Polo GTI R5), separados agora por 10.9s.

