WRC, Rali da Suécia, PE14: Kalle Rovanperä vence e destaca-se | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceu mais uma especial e desta feita alargou significativamente a margem para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que cedeu 4.5s para o seu colega de equipa nesta especial e está agora a 5.7s na classificação geral.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros e recuperaram uma posição a Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) com os belgas a ficarem agora a 18.5s da frente, enquanto Lappi está 2.4s mais atrás. Cada vez mais a luta pelo triunfo se cinge a Rovanpera e Evans, sendo que falta ainda muito rali, pelo que nada é certo a esse nível, muito menos entre os dois da frente, já que estando separados por 5.7s, tudo ainda pode mudar rapidamente, pois ainda falta um troço, em que as margens ontem foram pequenas entre os

No WRC2, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) passaram novamente para a frente de Ole Christian Veiby/S. Skjærmoen (Volkswagen Polo GTI R5) na luta pela primazia da prova secundária. Estão agora separados por 4.8s.

