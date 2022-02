WRC, Rali da Suécia, PE12: Elfyn Evans aproxima-se de Kalle Rovanpera | AutoSport

Mas que grande rali continua a ser esta prova na Suécia! Já passámos o meio do rali e neste momento continuamos a ter quatro pretendentes, separados por 13.2s, mas com o favoritismo agora a cair para o lado de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que depois do triunfo deste último nesta especial, a margem para o seu jovem colega finlandês reduziu-se agora para 1.2s.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos nesta especial e estão agora a 12.9s da frente. Perderam um pouco de ‘gás’, depois de começarem o dia a 8.8s dos líderes.

A Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) sucede algo semelhante, pois os troços de hoje são mais enrolados e com isso o belga já confessou que não consegue fazer melhor. Começou o dia com 4.3s de avanço para Rovanpera, já está 13.2s atrás do piloto da Toyota, e continua com três Toyota à sua frente, ainda que o de Lappi esteja apenas a 0.3s.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), são quintos a 57.7s, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) rodam cerca de 30 segundos mais atrás, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), mantêm-se na frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), e a fazer jogo igual.

