WRC, Rali da Suécia, PE11: Craig Breen vence, Kalle Rovanpera aumenta liderança 0.8s | AutoSport

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) venceram a especial, bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.2s com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 1.0s, com o mesmo tempo de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Seguiram-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) a ceder 3.4s, mas quem perdeu mais foram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), apenas 10º no troço devido a ter falhado um cruzamento, perdendo 11.0s, afastando-se por isso da luta pela liderança, e caindo para o quarto lugar, agora a 15.1s do líder, Kalle Rovanpera, isto depois de ter iniciado o dia na frente do rali. Evans é segundo a 4.8s e Lappi terceiro a 12.0s, depois de trocar de posição com Neuville. Como se percebe, três Toyota nos três primeiros lugares.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), são quintos a 51.1s, cedendo já esta manhã sensivelmente o mesmo atraso que acumulou durante todo o dia de ontem. Revelou estar “sem confiança”.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) são sétimos na frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1).

