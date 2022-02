WRC, Rali da Suécia, PE10: Kalle Rovanperä aumenta ligeiramente a vantagem | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a PE10 do Rali da Suécia e com isso afastaram-se um pouco mais da concorrência. Não muito, mas pouco a pouco, o piloto da Toyota vai consolidando a sua vantagem

Rovanperä fez o tempo de 8:51.6, levando a melhor sobre Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que ficaram apenas a 0.1 seg. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros a 2.6 seg do melhor registo, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a ficarem em quarto (+3.4seg) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) a fechar o top 5 nesta PE.

Nas contas da geral, Rovanperä segue líder, com quatro segundos de avanço sobre Evans, que tem Neuville à perna, com apenas 0.1 seg de diferença entre ambos. Lappi é quarto a 8.8 seg. e Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) seguem no quinto lugar a já 44.3 seg. da frente.

