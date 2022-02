WRC, Rali da Suécia, PE1: Ott Tänak começa na frente | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foi o mais rápido na especial de abertura do Rali da Suécia num troço em que os três primeiros ficaram separados por apenas um segundo. Apesar de abrir a estrada, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foi segundo a 0.4s de Tanak com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), a aproveitar bem a posição na estrada para fazer o terceiro tempo a 1.0s.

Quarto posto para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1): “ainda não estou tão confiante na entrada para as curvas”, que cederam apenas 1.8s, ficando na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), um décimo mais atrás.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), foram sextos e deram um toque num banco de neve, perderam 3.7s. Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) começou bem mais lentos: “muito mais neve do que esperávamos”,

Seguiram-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a 8.7s, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), saíram em frente numa travagem, e perderam 21.2s, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), foram cautelosos e cederam 23.1s.

Boas indicações dos Hyundai com carros no 1º, 3º e 4º lugares. Cinco pilotos em 1.9s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI