WRC, Rali da Suécia, Ott Tanak: Primeiro abandono devido a uma falha do sistema híbrido | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram os primeiros a abandonar um rali devido a uma falha crítica do novo sistema híbrido dos Rally1 de 2022. Depois de ter vencido a PE5, e ficado mais perto da liderança do rali, o estónio não arrancou para a PE6, ficando depois a saber-se que teve um problema com o sistema híbrido do i20 N Rally1, que passou a exibir a luz vermelha no pára-brisas e nos vidros laterais que impede todos de tocar no carro.

Tanak já tinha ficado sem potência híbrida antes, depois de uma aterragem de um salto, mas depois o sistema ‘crashou’ mesmo.

Como se pode calcular, Tanak não ficou contente. Em declarações ao Dirtfish, estava zangado: “Não sei se isto é para chorar ou rir! O carro estava bom, mas alguém determinou que a luz vermelha significa um abandono. É uma grande brincadeira”.

Já o responsável da Compact Dynamics, Oliver Blamberger, empresa que fornece o sistema, pediu desculpa a Tänak, mas alega que: “isto é automobilismo, não posso mudar o que sucedeu, somente pedir desculpa”, disse.

Na verdade, tal como lembra o homem da Compact Dynamics, já houve acidentes bem complicados e a luz nunca ficou vermelha, lembrando que pode haver diversas causas, que tanto pode ser na unidade de controlo central ou no sistema híbrido: resumindo, sem investigarem, não sabem.