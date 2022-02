WRC, Rali da Suécia, Ott Tanak: A equipa precisa de tempo” | AutoSport

Ott Tanak está confiante no trabalho que a sua equipa está a fazer, mas sabe que há muito trabalho pela frente. Há rumores que apontam para a Hyundai gastar os jokers que tem numa evolução no Rali de Portugal, mas disso a equipa não fala. Perguntámos a Ott Tanak, atendendo aos problemas de juventude do I20 Rally1 em Monte Carlo, se acha que poderá ser tarde demais e isso pode comprometer as suas aspirações ao título, e o estónio admite que há muito trabalho a fazer: “nos dois próximos eventos temos um grande trabalho pela frente para nos aproximarmos dos nossos rivais. Temos que dar um grande salto, é um trabalho duro, mas tem que ser feito, se quiser manter as hipóteses de lutar pelo título” disse Tanak, que à questão se está confiante que os problemas podem ficar resolvidos, tem resposta na ponta da língua: “a equipa precisa de tempo, temos muito trabalho para fazer. Não se trata de mudar tudo, mas sim mais de acumular quilómetros, e ter um melhor know how do carro, por exemplo agora aqui na Suécia vamos correr na neve e isso é para nós um completo novo capítulo”, disse.