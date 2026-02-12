WRC, Rali da Suécia: Oliver Solberg começa na frente

O vencedor do Rali de Monte Carlo começou da melhor forma a sua participação no Rali da Suécia. A jogar em casa, Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1), completaram os primeiros 10,23 km com o melhor registo (5:53.1).

Na segunda posição ficaram Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 3,8 segundos da referência, com Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a completarem um top 3 100% Toyota (+4.4 seg.). Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram o quarto tempo (+5,6 seg.)e apenas na quinta posição surge o primeiro Hyundai, o de Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), à frente de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1). Em oitavo lugar, o melhor Ford com Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1). Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) e Lorenzo Bertelli / Simone Scattolin (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 10.

Em WRC2, foi Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) a destacar-se seguidos de bem perto por Mikko Heikkilä / Kristian Temonen (Škoda Fabia RS Rally2) e Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2), num top 3 que cabe em menos de um segundo.

Amanhã, sete especiais contra o cronómetro, para concluir a primeira etapa, com um total de 135.11 km.

