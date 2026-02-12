WRC, Rali da Suécia: Oliver Solberg começa na frente
O vencedor do Rali de Monte Carlo começou da melhor forma a sua participação no Rali da Suécia. A jogar em casa, Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1), completaram os primeiros 10,23 km com o melhor registo (5:53.1).
Na segunda posição ficaram Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 3,8 segundos da referência, com Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a completarem um top 3 100% Toyota (+4.4 seg.). Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram o quarto tempo (+5,6 seg.)e apenas na quinta posição surge o primeiro Hyundai, o de Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), à frente de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1). Em oitavo lugar, o melhor Ford com Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1). Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) e Lorenzo Bertelli / Simone Scattolin (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 10.
Em WRC2, foi Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) a destacar-se seguidos de bem perto por Mikko Heikkilä / Kristian Temonen (Škoda Fabia RS Rally2) e Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2), num top 3 que cabe em menos de um segundo.
Amanhã, sete especiais contra o cronómetro, para concluir a primeira etapa, com um total de 135.11 km.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI