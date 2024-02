WRC, Rali da Suécia: Oliver Solberg brilhou no WRC2 | AutoSport

Oliver Solberg desfrutou de um dia de sonho no Mundial de Ralis, terminando a sua prova caseira em terceiro lugar da geral e liderando o WRC2 com quase meio minuto de vantagem no seu Škoda Fabia RS Rally2, assistido pela Toksport WRT.

Depois de ter chegado à liderança ao vencer a sua classe na especial de Umeå Sprint, na quinta-feira à noite, Solberg começou a PEC2 com 3,0 segundos de vantagem sobre o pelotão de perseguição.

Apesar de ter relatado um problema de subviragem no final do #42 Brattby, o piloto de 22 anos bateu Sami Pajari por 2,1 segundos, aumentando a sua vantagem na categoria para 6,2 segundos.

Mais rápido entre o contingente do WRC2 nas PEC3 e PEC4, Solberg regressou a Umeå para o serviço do meio-dia, liderando Pajari por 19,7 segundos.

Apesar de Georg Linnamäe ter quebrado a sua sequência de vitórias em especiais em SS5 – uma prestação que deu ao piloto estónio do Toyota GR Yaris Rally2 a sua primeira vitória absoluta numa especial do WRC – a liderança de Solberg nunca foi ameaçada. Liderou a ordem na PEC7, apesar de um problema no travão de mão que o fez falhar um cruzamento e perder momentaneamente a confiança, e novamente na PEC8: “O terceiro lugar num Rally2 é incrível e no meu rali caseiro é um sonho e estou muito feliz”, disse Solberg.

“Mas o objetivo principal é o WRC2 e estamos a liderar com bastante folga, por isso estou satisfeito com o dia.”

Linnamäe, que também marcou o ritmo do WRC2 em SS6, é o segundo durante a noite e o primeiro dos pilotos da categoria Challenger do WRC2, seguido por Pajari, que admitiu ter ‘engasgado’ o seu Yaris no início de PEC5.

Roope Korhonen, o campeão do WRC3 de 2023, é o quarto noutro Yaris, seguido por Mikko Heikkilä, o vencedor do título finlandês de 2022 e um dos pioneiros no Europeu de Ralis, e Lauri Joona.

Yuki Yamamoto, membro do programa Toyota Gazoo Racing WRC Challenge, é sétimo após oito especiais, um lugar à frente de Isak Reiersen, amigo de infância de Solberg e vencedor do Junior ERC no BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia, na Suécia, em julho passado.

Problemas com o turbo deixaram Emil Lindholm na nona posição. O veterano piloto polaco Michał Sołowow completa o top 10 e também lidera a WRC Masters Cup. Jan Solans chegou a rodar em oitavo, mas parou devido a um problema técnico na tarde de sexta-feira.