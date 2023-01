WRC, Rali da Suécia: o regresso de Craig Breen e…Lorenzo Bertelli | AutoSport

Desde o arranque do Rali de Monte Carlo que também já é conhecida a lista de inscritos da segunda ronda do campeonato, o Rali Suécia.

Na lista constam um total de 52 equipas na única prova de neve e gelo puro do WRC, que terá lugar de 9 a 12 de fevereiro. Desses, nove são Rally1 mais 25 na categoria WRC2.

No topo da lista, claro, está o vencedor da Suécia no ano passado e campeão em título do WRC, Kalle Rovanperä. A ele juntam-se os companheiros de equipa na Toyota Gazoo Racing Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, sendo que este último faz a sua estreia como piloto de fábrica a pontuar para a equipa.

Depois de vários anos a guiar com carros da M-Sport Ford, o italiano Lorenzo Bertelli, herdeiro da família Prada, torna-se o primeiro privado a conduzir um dos Toyota GR Yaris, terá como navegador, Simone Scattolin.

Craig Breen arranca a sua época com o terceiro carro da Hyundai, após um ano com a M-Sport Ford. Terá a seu lado o finlandês Esapekka Lappi e ainda o belga Thierry Neuville, enquanto as esperanças da M-Sport estão nos ombros de Ott Tänak e Pierre-Louis Loubet, com dois Ford Puma Rally1.

Como sempre, a competição será grande no WRC2. O atual campeão, Emil Lindholm inicia a sua defesa do título num Skoda Fabia RS Rally2, com Oliver Solberg, Jari Huttunen, Egon Kaur e Sami Pajari entre os pilotos que guiam carros semelhantes.

A Hyundai inscreveu dois i20 N Rally2, apoiados pela fábrica, para Teemu Suninen e Fabrizio Zaldivar, enquanto Georg Linnamäe participa com um carro semelhante, tendo trocado o Volkswagen Polo GTI R5 com que corria nas últimas temporadas.

Robert Virves, campeão do WRC Júnior da FIA, chega à categoria de apoio principal usando o Ford Fiesta Rally2 que ganhou por ter conquistado a coroa. Lauri Joona, campeão do WRC3 no ano passado, também sobe de categoria com um Skoda Fabia Rally2 evo.

No WRC3 temos os desconhecidos Roope Korhonen, Toni Herranen e Filip Kohn, enquanto nove pilotos entraram na ronda de abertura do Junior WRC, a competição que se desenrola somente com os Ford Fiesta Rally3.