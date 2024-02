WRC, Rali da Suécia: O primeiro pódio da carreira de Adrien Fourmaux | AutoSport

Está cumprido o primeiro grande marco de Adrien Fourmaux, que alcançou no Rali da Suécia o seu primeiro pódio no WRC, na categoria principal. Depois do seu bom desempenho na abertura da temporada em Monte-Carlo, o francês teve um fim de semana quase impecável na Suécia. No que agora se revela como um sinal positivo do que estava por vir, o segundo tempo mais rápido de Fourmaux no Shakedown deu início à ação de uma forma positiva, enfrentou a sexta-feira com uma determinação cautelosa e uma abordagem muito inteligente. As duras condições climáticas ditaram o dia, com neve e chuva gelada caindo em massa, resultando em um acúmulo de cerca de 10 cm de neve solta na maioria das especiais. Apesar da relativa falta de experiência na neve e no gelo, Fourmaux foi um dos poucos a evitar totalmente problemas e foi recompensado com a chegada ao terceiro lugar geral. Ainda subiu para o segundo lugar geral depois de problemas para Katsuta na PEC9, venceu a PEC11, marcando a sua primeira vitória em troços desde o Rally da Catalunha 2022 e mantendo-se calmo e controlado, e foi claro no objetivo de domingo: garantir o seu primeiro pódio no WRC.

Mantendo um ritmo sensato – perdeu o 2º lugar para Evans – não correu riscos e manteria o lugar no pódio até ao controlo final, marcando assim uma data importante na sua carreira nos ralis. A sua posição geral no domingo seria recompensada com três pontos adicionais, e agora encontra-se em terceiro na classificação do campeonato: “É realmente fantástico conseguir o meu primeiro pódio ao mais alto nível na Suécia, o meu quarto rali na neve e o segundo da temporada de 2024. Estamos agora em terceiro lugar no campeonato, o que é muito positivo e dá muita confiança e motivação a toda a equipa que tem trabalhado muito. Podemos estar muito orgulhosos de estarmos trabalhando todos juntos e tem funcionado perfeitamente. Queremos agora apenas aproveitar o pódio, tem sido brilhante e esperamos que haja mais pódios por vir”, disse Adrien Fourmaux, que está agora a fazer ralis muito inteligentes e a colher os frutos disso.