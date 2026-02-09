WRC, Rali da Suécia: o essencial do que dizem os pilotos

Oliver Solberg, piloto sueco da Toyota, enfrenta o Rali da Suécia como líder do Campeonato Mundial de Ralis, impulsionando o entusiasmo dos fãs locais e marcando um momento histórico para o desporto motorizado no país.

O filho de Petter Solberg é, de facto, a grande esperança sueca da atualidade, mas a Suécia tem uma das histórias mais ricas no WRC, tendo produzido dois campeões do mundo e vários pilotos lendários.

A começar em Björn Waldegård, o primeiro campeão, uma figura histórica incontornável por ter sido o primeiro piloto a sagrar-se Campeão do Mundo de Ralis, em 1979 (ano em que o título de pilotos foi oficialmente instituído).

Stig Blomqvist fo um dos mestres do Audi Quattro e um dos pilotos mais carismáticos da era do Grupo B, tornando-se o segundo sueco a conquistar o título mundial, em 1984.

É recordista de vitórias no Rali da Suécia a par de Marcus Gronholm, (venceram 5 vezes no WRC, Blomqvist tem sete vitórias na prova). Tornou-se uma lenda ao dominar a tração integral do Audi Quattro, batendo a concorrência interna e externa num dos períodos mais fantásticos e competitivos do desporto.

Embora Waldegård e Blomqvist sejam os únicos campeões do mundo suecos até à data, outros pilotos deixaram uma marca profunda, como por exemplo Kenneth Eriksson, que foi campeão do Grupo A em 1986 e venceu 6 ralis do WRC. Foi um dos pilotos de topo nos anos 90, correndo por equipas oficiais como a Mitsubishi e a Subaru.

Per Eklund foi um piloto com uma carreira longuíssima, venceu o Rali da Suécia em 1976 e foi uma figura constante nos pódios durante décadas.

Ove Andersson, além de ter vencido ralis importantes (como o Monte Carlo de 1971), tornou-se uma figura de prestígio fora do carro como o fundador e diretor da equipa Toyota Team Europe, que dominaria o WRC anos mais tarde.

Toyota confia na experiência e no talento

Solberg, natural da região de Hagfors, a poucos quilómetros do parque de assistência, corre em casa e beneficia do apoio do público e do conhecimento das estradas. “Ir para o meu rali em casa a liderar o campeonato é algo inacreditável”, afirmou Solberg. “É uma sensação fantástica, mas continuo a encarar cada rali individualmente, com muito para aprender em cada prova diferente que disputo com este carro.”

Evans e Katsuta complementam a equipa

Elfyn Evans, vencedor em 2022 e 2025, representa uma ameaça interna imediata, enquanto Takamoto Katsuta procura repetir o desempenho do ano anterior, onde lutou pela vitória até ao final. “O Rali da Suécia é um evento único no calendário do WRC e, geralmente, muito divertido de pilotar”, disse Evans. “Monte Carlo foi um bom começo de temporada para nós e, como sempre, vamos tentar lutar pela vitória na Suécia.”

Hyundai aposta na experiência nórdica

A Hyundai reforça o seu ataque com um trio de especialistas: Esapekka Lappi, Thierry Neuville e Adrien Fourmaux. Lappi, vencedor em 2024, regressa ao i20 N Rally1, trazendo confiança à equipa. Neuville, com sete participações na Suécia, procura repetir o pódio de 2018, enquanto Fourmaux visa consolidar o seu progresso em pisos de inverno.

Neuville determinado a lutar pela vitória

“O Rali da Suécia é geralmente um evento muito consistente, graças à superfície de muita neve”, afirmou Neuville. “Como equipa, sempre tivemos um bom desempenho lá, e venci o evento em 2018. Para replicar estes resultados, precisamos de um carro rápido e das condições certas.”

Fourmaux aponta ao triunfo

Adrien Fourmaux, por sua vez, sublinhou a necessidade de precisão e confiança no carro para otimizar a velocidade nas especiais. “Precisamos de precisão do nosso carro para otimizar a nossa velocidade usando os bancos de neve sem ficarmos presos neles”, explicou Fourmaux. “Temos uma boa posição na estrada para este evento, por isso, o objetivo é ir com tudo para a vitória e encurtar a distância no campeonato de construtores.”

M-Sport Busca recuperação após desilusão

A M-Sport entra em Värmland com urgência competitiva, após um dia final difícil no Rali de Monte Carlo. O regresso de Mārtiņš Sesks adiciona velocidade jovem ao Puma Rally1, com a equipa a apontar para um lugar entre os cinco primeiros em todas as classificativas.

McErlean e Armstrong Procuram Consistência

Josh McErlean e Jon Armstrong, também pilotos da M-Sport, focam-se na consistência e na construção de um bom ritmo ao longo do fim de semana. “A Suécia é um rali que estou ansioso por disputar”, disse McErlean. “O foco agora é recuperar, manter as coisas consistentes e construir um bom ritmo ao longo do fim de semana.”

O Rali da Suécia promete ser um confronto emocionante entre as principais equipas do WRC, com a Toyota a defender a liderança de Solberg e a Hyundai e a M-Sport a procurarem desafiar o domínio da equipa japonesa. As condições meteorológicas e a gestão de pneus serão fatores cruciais para o sucesso.