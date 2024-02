WRC, Rali da Suécia: muita neve e frio espera os concorrentes | AutoSport

Thierry Neuville já está a preparar-se para um enorme derradeiro neste Rali da Suécia (15 a 18 de fevereiro), a segunda ronda da temporada, pois como líder do Campeonato do Mundo de Ralis depois do primeiro lugar no Rallye Monte-Carlo, vai sair na frente para a prova e neste momento as condições são quase perfeitas para um verdadeiro rali de inverno, embora não necessariamente ideais para Neuville.

A queda de neve que antecedeu o evento, aliadas às temperaturas máximas a rondar os zero graus sem perspetiva de mudar muito, ou até mesmo a baixarem ainda mais significa que começar em primeiro lugar na ordem de partida durante a etapa de abertura de sexta-feira pode obrigar o Hyundai i20 N Rally1 de Neuville a atuar como um limpa-neves, limpando as linhas e melhorando a aderência para os pilotos seguintes.

“Esperamos muita neve e temperaturas muito baixas na Suécia,” explicou Neuville, “Isto foi algo que foi controlável no ano passado, mas no passado foi mais difícil”.

Ironicamente, as estradas consideradas difíceis de pisar irão preparar o terreno para uma das rondas mais rápidas da época. Os concorrentes confiam nos pneus Pirelli com pontas de aço de tungsténio para ‘morderem’ o gelo, proporcionando uma melhor aderência. Para além disso, “apoiam-se” nos bancos de neve que revestem os troços para aumentar a estabilidade nas curvas.

Ott Tänak, o vencedor do ano passado com o M-Sport Ford, tem uma posição de partida mais favorável, em quarto lugar. Ele, juntamente com o piloto finlandês Esapekka Lappi, completam um alinhamento de três carros da Hyundai Motorsport com a sua nova decoração, diferente do Monte Carlo.

A Toyota Gazoo Racing pretende melhorar o seu desempenho nos ralis de inverno depois de ter tido dificuldades em igualar a Hyundai e a M-Sport Ford em Umeå na época passada.

Elfyn Evans lidera um trio de Toyota GR Yaris Rally1 para o evento, acompanhado por Takamoto Katsuta e o finlandês Kalle Rovanperä, que regressa à ação pela primeira vez este ano depois de conquistar títulos consecutivos em 2022 e 2023.

Adrien Fourmaux e Grégoire Munster encabeçam as inscrições do Puma Rally1 da M-Sport Ford para a prova que começa na quinta-feira à noite e termina no domingo. As provas especiais três e seis foram rebatizadas de #42 Brattby em memória do falecido Craig Breen, que estabeleceu os tempos mais rápidos em ambas as especiais a bordo do seu Hyundai i20 N #42 em 2023.

O Rali da Suécia também acolhe a ronda de abertura do FIA Junior WRC, para a qual se inscreveram um número recorde de 19 equipas em Ford Fiesta Rally3 idênticos fornecidos pela M-Sport Poland.

Quinta-feira 15 de fevereiro

Shakedown (Håkmark) 5.42 km 08:01

1ª etapa Início – Red Barn Arena 17:40

PEC 1 Umeå Sprint 1 5.16 km 18:05

Sexta-feira 16 de fevereiro

PEC 2 #42 Brattby 1 10.76 km 07:58

PEC 3 Norrby 1 12.36 km 08:52

PEC 4 Floda 1 28.25 km 09:55

Assistência

PEC 5 #42 Brattby 2 10.76 km 13:36

PEC 6 Norrby 2 12.36 km 14:30

PEC 7 Floda 2 28.25 km 15:33

Assistência

PEC 8 Umeå Sprint 2 5.16 km 18:05

Sábado 17 de fevereiro

PEC 9 Vännäs 1 15.65 km 06:45

PEC 10 Sarsjöliden 1 14.23 km 07:35

PEC 11 Bygdsiljum 1 28.06 km 09:08

Assistência

PEC 12 Vännäs 2 15.65 km 13:15

PEC 13 Sarsjöliden 2 14.23 km 14:05

PEC 14 Bygdsiljum 2 28.06 km 15:38

PEC15 Umeå 1 10.08 km 18:05

Domingo 18. 2. 4. etapa

PEC 16 Västervik 1 25.50 km 06:27

PEC 17 Västervik 2 25.50 km 09:03

PEC 18 Umeå 2Power Stage] 10.08 km 11:15