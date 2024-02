WRC, Rali da Suécia: Mesma tática para a M-Sport: esperar para ver… | AutoSport

Depois de um bem razoável início de temporada no Rallye Monte-Carlo, a M-Sport Ford World Rally Team volta a tentar aproveitar o que ‘permitirem’ a Toyota e Hyundai, agora no Rallye da Suécia, sem dúvida um dos ralis mais desafiantes do Campeonato do Mundo de Ralis.

Sendo o único rali com neve e gelo em toda a temporada, o Rali da Suécia é sempre uma aventura única. Um dos ralis mais antigos do mundo, a primeira iteração do Rali da Suécia foi em 1950 e continua a ser um rali icónico e favorito dos fãs no calendário do WRC.

Famosamente dominado pelos nórdicos devido ao estilo de condução exigente e muito particular que é necessário para ser bem sucedido, as superfícies da Suécia irão inegavelmente pôr à prova todas as equipas. Apesar de se tratar de um evento com superfície totalmente coberta de neve, as condições continuam a ser altamente variáveis, uma vez que as temperaturas alteram a própria estrada, bem como os bancos de neve circundantes. Muitas vezes ajudando as equipas a contornar curvas mais apertadas, os bancos de neve podem tornar-se enganadoramente perigosos com temperaturas mais elevadas e correm o risco de prender as equipas, já que é quase impossível saber se o banco de neve vai ‘ajudar’ o carro ou ‘prendê-lo. E a diferença é muito ténue.

A gestão dos pneus continua a ser crucial como sempre, especialmente durante as passagens da tarde, quando eventualmente a terra fica exposta pode arrancar os pregos dos pneus de neve, deixando-as com uma tração significativamente reduzida.

Adrien Fourmaux começou a sua temporada em boa forma no Rallye Monte-Carlo, conquistando um bom quinto lugar na geral após um fim de semana sem falhas e agora vai tentar levar esta mesma abordagem para a Suécia, onde tem experiência tanto na categoria Rally1 como na WRC2.

A sua última prova na neve com o Puma, em 2022, viu-o estabelecer uma série de bons tempos de troços entre os cinco primeiros e vai procurar beneficiar de uma posição de partida favorável.

Grégoire Munster vai participar no seu segundo Rali da Suécia, depois da sua estreia no ano passado na categoria Júnior ao volante de um Fiesta Rally3. Utilizando o seu dia de testes e a experiência adquirida na Suécia, Munster procurará ter outro fim de semana consistente após o seu forte desempenho em Monte-Carlo.