WRC, Rali da Suécia, Malcolm Wilson (M-Sport/Ford): ”evento muito especial para toda a equipa” | AutoSport

Depois de uma bela exibição durante todo o fim de semana, Adrien Fourmaux e o co-piloto Alexandre Coria conquistam o seu primeiro pódio no WRC no Rali da Suécia. Fourmaux atinge este marco na carreira apenas na quarta vez competindo na neve e no gelo. Um bom prémio para a M-Sport Ford World Rally Team, que celebra um saboroso pódio: “Este foi um evento muito especial para toda a equipa. A mensagem para Adrien hoje foi clara: leva para casa o resultado do pódio! Ele continuou a mostrar grande maturidade, conduzindo com sensatez pelos troços para garantir um merecido terceiro lugar. Fiquei muito impressionado com sua maturidade e confiança neste fim de semana e estou ansioso para ver o que mais ele pode alcançar connosco este ano, agora que este marco na carreira foi alcançado. Tanto Grégoire e Louis no Rally1, como William e Liam no Rally2, alcançaram exatamente o que lhes foi pedido, completando todas as especiais deste rali especializado sem grandes problemas. Eles enfrentaram uma curva de aprendizagem acentuada com as condições que enfrentaram na sexta-feira e tiveram muitos momentos para aprender, mas ambos mostraram um ritmo forte durante o evento que os deixou satisfeitos”, disse Malcolm Wilson, Diretor Geral da M-Sport.