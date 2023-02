WRC, Rali da Suécia: Kalle Rovanperä na frente do shakedown | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rali da Suécia, batendo Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) por 0.1s, isto quando alguns pilotos já fizeram quatro passagens.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros a 0.3s com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir a 0.6s do japonês, mas já na quarta passagem, o que significa que temos três Toyota nos quatro primeiros lugares.

Craig Breen/James Fulton Carrera (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) apenas em sétimo e oitavo. Entre os Rally1, Lorenzo Bertelli/Simone Scatollini (Toyota GR Yaris Rally1) foram apenas 15º, atrás de seis Rally2.

No WRC2, Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) foram os mais rápidos, 0.3s na frente de Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) logo a seguir a meio segundo. Georg Linnamae/James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) foram quartos na frente de Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2).

O Rali arranca esta tarde de quinta-Feira, 9 de fevereiro com a cerimónia de partida na Red Barn Arena a partir das 17:30 de Portugal continental com a PE1 Umeå Sprint 1, com 5.16 Km a arrancar às 18:05.

