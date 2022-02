WRC, Rali da Suécia: Kalle Rovanpera liderou shakedown | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rali da Suécia, numa especial bem representativa do que as equipas vão deparar amanhã na estrada, mas com uma nuance importante para a dupla que foi a mais rápida agora: é que amanhã vão ter que limpar os troços e que vem mais atrás beneficiará disso. Dependendo se os troços tiverem mais ou menos neve, isso vai fazer uma enorme diferença, pois. Por outro lado, há troços com menos neve e mesmo que sair à frente continue a ser pior, quem vem mais atrás pode danificar rapidamente os pregos dos pneus. Portanto há aqui uma zona, que vai depender de troço para troço em que a ordem na estrada é boa, mas é pior para os pneus a cada carro que passa.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos a 0.3s da frente, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), meio segundo mais atrás. Bons sinais dados pelos melhores Hyundai, que depois de um pobre Rali de Monte Carlo, precisam de um verdadeiro ‘boost’ na Suécia.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), o melhor dos Ford. seguiram-se Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), que pretende tudo fazer para chegar ao fim nesta prova, depois do acidente de Monte Carlo.

